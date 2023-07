Lotte Kopecky met een dubbele rol naar de Tour de France Femmes

Lotte Kopecky zit in de selectie van SD Worx voor de Tour de France Femmes. Ze is daar in steun van kopvrouw Demi Vollering, maar mag ook haar eigen kans gaan.

SD Worx maakte zijn selectie voor de Tour de France Femmes bekend. Demi Vollering is de kopvrouw en probeert met de gele trui in Pau te staan. In steun krijgt ze Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Mischa Bredewold, Elena Cecchini, Christine Majerus en Marlen Reusser. Het is een stevige selectie en naast de gele trui zijn er ook andere doelen. Zo zal Wiebes voor sprintzeges kunnen zorgen, maar onder meer ook Kopecky zal voor ritzeges gaan. "Kopecky zal ten aanval trekken wanneer de kans zich voordoet", aldus ploegleider Danny Stam via de teamkanalen. "Door de aanwezigheid van Wiebes kan ze ook all-in gaan en hoeft ze niet iets over te houden om zelf te sprinten." Zo zal Kopecky dus een dubbele rol bij SD Worx hebben. "Zij zal zich inzetten in dienst van de ploeg wanneer het nodig is, maar ze heeft ook de kwaliteiten om haar eigen kans te gaan. Er zullen dus zeker ritten zijn waar zij de vrije hand krijgt", aldus Stam.