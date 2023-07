Victor Campenaerts ging "smoorhard", maar ziet plannetje net niet lukken

Victor Campenaerts was in de 18e rit van de Tour de France een van de protagonisten. Hij was de grote motor in de kopgroep, maar kon uiteindelijk niet voor een zege voor Lotto Dstny zorgen. Wel kreeg hij de Prijs van de Strijdlust.

De 18e rit in de Tour de France bleek uiteindelijk een rit voor de vluchters. Onder meer Victor Campenaerts zat in de vroege vlucht. "We hadden op voorhand gezegd dat er iemand moest meespringen. Maar dat we maar met 3 man weggeraakten, was niet de bedoeling", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Daarop veranderde Lotto Dstny het geweer van schouders. Ze deden het tempo zakken en vanuit het peloton probeerden ze de oversteek te maken. "Maar enkel Pascal Eenkhoorn slaagde daarin", aldus Campenaerts.

Vervolgens ging het snel en begonnen de kansen voor de vluchters te stijgen. In de laatste kilometers werdens ze overigens geholpen door de dalende lijn. "Daar kon ik smoorhard rijden en ik probeerde ervoor te zorgen dat Eenkhoorn kon sprinten", ging Campenaerts verder. "Alleen kwam ik te vroeg op kop en moest dan gaan zitten. Ik hoopte dan nog dat de anderen stress zouden krijgen."

De medevluchters bleven kalm en Kasper Asgreen maakte het uiteindelijk af. Zo bleef Lotto Dstny met lege handen achter. Al kreeg Campenaerts met de Prijs van de Strijdlust wel nog een troostprijs. "Dat is mooi, maar we gingen voor de zege. We zijn misschien geen WorldTour-ploeg, maar het is jammer dat we het niet konden afmaken", besloot hij.