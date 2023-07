Campenaerts evenaart Van Aert in de Tour en maakt zijn nieuw plan al meteen duidelijk

Victor Campenaerts zat voor de tweede dag op rij in de vlucht van de dag. En dat leverde hem voor de tweede dag op rij de Prijs voor de Strijdlust op.

Campenaerts probeerde weer vanaf de start weg te rijden en geraakt uiteindelijk ook in de vlucht van de dag. Na de tussensprint kwammen er uiteindelijk nog zo'n 30 aansluiten en toen had Campenaerts het al door.

Daardoor versnelde hij nog eens samen met Clarke en probeerde zo met de eersten over de laatste beklimming te komen. "Als ik de klim had kunnen overleven, had ik kunnen sprinten voor de zege. Maar ik had te veel energie gestoken in die vlucht die niet is doorgegaan", zei Campenaerts bij Sporza.

Opnieuw op de Champs-Élysées?

Campenaerts werd wel beloond met een tweede Prijs voor de Strijdlust op rij en evenaart zo Wout van Aert, die hetzelfde deed in rit 5 en 6. Hoe dat Campenaerts dat toch, telkens zo hard rijden. "Omarm de pijn, verwelkom de pijn, met een apotheose op de Champs-Élysées", knipoogde Campenaerts.