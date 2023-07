Jonas Vingegaard bevestigt voor na-Tourcriterium: "Zo trots, lang geleden dat we nog eens een gele trui hadden"

Jonas Vingegaard heeft zijn deelname voor het na-Tourcriterium in Boxmeer bevestigd. Dat criterium wordt een dag na de Tour verreden. Ook Wout Poels bevestigde zijn deelname.

Na de Tour de France zijn er tal van criteriums. Een dag na het einde van de Tour is er in Nederland het na-Tourcriterium van Boxmeer. Het kon al enkele mooie namen strikken.

Jonas Vingegaard bevestigde zijn deelname aan de organisatie. "Vorig jaar wilden we hem al naar hier halen, maar Vingegaard belandde na zijn zege in een gekkenhuis en kon vanwege tal van verplichtingen niet komen", aldus de organisatie in een reactie.

De organisatie is dan ook heel blij met zijn komst. "Het is lang geleden dat Boxmeer een dag na het einde van de Tour de gele trui in huis had. Fantastisch dat het na 26 jaar weer is gelukt", klonk het. De laatste gele trui in Boxmeer was Jan Ullrich in 1997.

Naast Vingegaard bevestigde ook ritwinnaar Wout Poels zijn deelname. Ook Dylan van Baarle en Mike Teunissen zullen rijden.