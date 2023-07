Soudal Quick-Step zegeviert, maar krijgt ook bestraffingen

Soudal Quick-Step heeft na de 18e rit nog enkele sancties gekregen. Ploegleider Tom Steels ging op de bon en een medewerker wordt zelfs voor een dag geschorst.

Bij Soudal Quick-Step was er na de 18e rit in de Tour de France een en al ontlading. Kasper Asgreen ging mee in de vroege vlucht en rondde het knap af. Zo redde hij de Tour van zijn team.

Al gaf de wedstrijdjury nadien ook enkele sancties aan het team uit. Tom Steels kreeg een boete van 500 Zwitserse frank (518 euro) voor een bevoorrading op een plaats waar het niet mocht. Gino Van Droogenbroeck, een medewerker van het team, kreeg voor hetzelfde zelfs een uitsluiting. Hij mag tijdens de 19e rit niet in actie komen.

Ook was er nog een boete voor Jonas Abrahamsen die mee in de vroege vlucht zat en uiteindelijk 3e werd. Hij kreeg een boete van 200 Zwitserse frank (207 euro) voor wildplassen.

Jasper Philipsen kreeg dan weer geen straf. Over hem onstond er controverse na wat haantjesgedrag tegenover Pascal Eenkhoorn. De jury gaf hem echter geen straf of waarschuwing.