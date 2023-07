Wordt het afstoppingswerk van Soudal Quick-Step in de Tour gesmaakt? De meningen zijn verdeeld

Soudal Quick-Step won dankzij Kasper Asgreen de 18e rit in de Tour de France. Onderweg deed het team afstoppingswerk, zodat de vroege vlucht met Asgreen niet zou bijgehaald worden. Tijdens de etappe leidde dat afstoppingswerk af en toe tot wat ergernis.

In Vive le Vélo werd het afstoppingswerk van onder meer Julian Alaphilippe en Tim Declercq besproken. Ze probeerden zich in de bochten op kop te zetten om het tempo te laten zakken. Of ze zetten zich tussen de renners die het tempo bepaalden.

Lucinda Brand kon de acties maar matig appreciëren. "Het was op het randje. Het lag er iets te dik op", vond ze. "Als je meeschuift en de werkende ploegen schuiven er niet in, dan is het ook een beetje hun eigen schuld. Maar als je jezelf er echt tussenzet om af te stoppen in een bocht, dan kan dat net niet."

Bert De Backer vond het dan wel weer kunnen. "Ik vond het net toelaatbaar. Alaphilippe probeerde zijn plaats in te nemen, maar hij eiste ze niet op. Hij keek, kreeg het signaal dat hij geen plaats kreeg en schoof dan gewoon verder in", stelde hij. Declercq pakte die plaats, maar in een bocht is het gewoon moeilijk om in te halen. Voor mij kon dat nog net."