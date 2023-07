Zien we Pogacar nog in het Vlaamse voorjaar na instorting in de Tour? Trainer is klaar en duidelijk

Na de instorting van Tadej Pogacar in de koninginnenetappe van de Tour vreesden heel wat volgers van het wielrennen dat de Sloveen nu de voorjaarskoersen zou overslaan. Maar zijn trainer is duidelijk.

"Ik denk niet dat Tadej de klassiekers links moet laten liggen als hij in de toekomst nog de Tour wil winnen. Zijn grootste kwaliteit is zijn veelzijdigheid", zegt trainer Inigo San Millan bij L'Equipe.

"We hebben begrepen hoe zijn lichaam werkt en hoe het reageert op verschillende soorten inspanningen. Het feit dat hij begin april zijn topvorm bereikte in de Ronde van Vlaanderen betekent niet dat hij zijn kansen op het winnen van de Tour in juli op het spel zet."

Te weinig training voor de Tour

San Milan moet nog analyseren waar het misliep in deze Tour voor Pogacar "We weten niet of zijn gebrekkige voorbereiding de enige reden is, maar het is zeker de belangrijkste reden."

Volgens San Milan heeft Pogacar zijn tweede grote trainingsblok, na Luik-Bastenaken-Luik, dan ook niet goed kunnen afwerken. "Trainen op rollen is allemaal goed en wel, maar het is niet genoeg. Tadej verloor drie weken training in mei. En in juni heeft hij maar drie kwalitatieve weken kunnen maken."

"Waarom we hem dan toch naar de Tour gestuurd hebben? Omdat we het hebben over Tadej Pogacar, de beste renner ter wereld. Hij is in staat om dingen te doen die andere renners niet kunnen."