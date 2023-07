🎥 Evenepoel en Van Aert zijn gewaarschuwd voor het WK: Ganna wint op verrassende manier in Wallonië

Er wordt niet alleen in de Frankrijk gekoerst. De Italiaan Filippo Ganna heeft de eerste etappe in de Ronde van Walloniƫ gewonnen.

De openingsetappe in de Ronde van Wallonië was meteen erg pittig. Tussen Hoei en Hamoir moesten de renners zo'n 190 kilometer afleggen met onderweg zo'n 5 beklimmingen.

Een vlucht met onder met Godfroid, Meens en Colman hield lang stand, maar onder meer Lotto Dstny en INEOS Grenadiers zetten de achtervolging in voor Arnaud De Lie en Elia Viviani, die wilden sprinten voor de zege.

Onder meer Gianni Vermeersch, Lorenzo Rota en Pim Ronhaar vielen nog aan uit het peloton. Ronhaar ging nog op en over de vluchters, maar het werd uiteindelijk toch een sprint.

Soudal Quick-Step trok de sprint aan voor Davide Ballerini, maar de Italiaan moest verrassend de duimen leggen voor zijn landgenoot Filippo Ganna. De tijdritspecialist klopte Ballerini en Marit in de sprint en is de eerste eerste leider in de Ronde van Wallonië.

