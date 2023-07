Patrick Lefevere stelt nog één keer duidelijk hoe het zit met een verkoop van zijn ploeg

Bijna had de ploeg van Patrick Lefevere twee ritzeges op rij gepakt in de Tour. En maar goed ook, want de sfeer in de ploeg was tot dan stevig onder nul gezakt.

Donderdag pakte Kasper Asgreen zijn eerste ritzege in de Tour, vrijdag deed hij er bijna meteen een tweede bij. Matej Mohoric was net een banddikte sneller dan de Deen. Maar één ritzege was al welgekomen bij de ploeg van Patrick Lefevere. Want dinsdag was de sfeer nog heel wat minder. "En ik begrijp natuurlijk hoe dat komt", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Hij heeft het over de vele geruchten over een mogelijke verkoop van zijn ploeg en een vertrek van Evenepoel naar INEOS Grenadiers. Engagement tot eind 2027 Maar Lefevere verzekerde iedereen in de ploeg dat als hij zou vertrekken, dat met opgegeven hoofd zou zijn en hij iedereen in de ploeg als eerste zou inlichten. Alle verhaaltjes die nu de ronde doen, zijn uit de lucht gegrepen. "Je zag bijna hoe de spanning van de groep viel." "Ik heb me bij mijn sponsors geëngageerd om net zolang door te gaan als de contracten lopen. Dat wil zeggen: tot en met 2027", maakt Lefevere nog eens duidelijk.