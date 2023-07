Serge Pauwels stelt duidelijk vast: "Echt wel een groot probleem in de koers"

Jasper Philipsen klaagde na de 19de etappe over de invloed van de motoren in de koers. Serge Pauwels begrijpt zijn kritiek wel.

De motoren zorgden alweer voor heel wat discussie in de Tour. Eerst was er de sprint voor de bonificaties op de Joux Plane, daarna de stilvallende motoren op de Col de la Loze. En ook de voorbije twee etappes zouden ze hun invloed gehad hebben.

Volgens Jasper Philipsen zorgden de motoren er vrijdag voor dat de kopgroep te veel voordeel kreeg. "Het is mij ook opgevallen dat er op een bepaald moment een aantal motoren iets te dicht voor de kopgroep zaten", zegt Serge Pauwels bij Sporza Koers.

"Het is echt wel een groot probleem vandaag in de koers. Op die manier wordt de koers soms wel vervalst." Maar Pauwels wijst erop dat er ook voor de groep met Philipsen motoren reden. "Het is frustrerend. Het is ook niet fijn voor de renners in de kopgroep."