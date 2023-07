Toch nog verschuivingen in de top 10 door dubbele valpartij: dit is het eindklassement in Parijs

Op ritwinst in Parijs na zijn alle truien en plaatsen in de 110de Tour de France bekend. En in de laatste bergrit zijn er nog wat verschuivingen.

De groene trui van Jasper Philipsen, de witte trui van Tadej Pogacar en de gele trui van Jonas Vingegaard kwamen in de laatste bergrit niet meer in gevaar. Enkel voor de bolletjestrui was er nog wat spanning.

Maar Giulio Ciccone moest zijn grootste concurrenten Felix Gall en Jonas Vingegaard eigenlijk nooit meer vrezen. De Italiaan kwam als eerste boven op de eerste vier beklimmingen en verzekert zich van de bolletjestrui.

Rodriguez en Kuss verliezen nog plaatsen

Ook in het algemene klassement zijn er nog wat verschuivingen. Carlos Rodriguez viel in het begin van de etappe, ook Sepp Kuss was erbij betrokken. Rodriguez kon zijn concurrenten niet volgen op de slotklim en ziet Simon Yates nog zijn vierde plek inpikken in het klassement.

Ook Sepp Kuss viel nog uit de top tien en wordt 12de in deze Tour. David Gaudu wordt zo 9de, Guillaume Martin 10de en Thibaut Pinot wordt 11de. Tiesj Benoot is de eerste Belg op plek 24.