🎥 Tadej Pogacar animeert de slotetappe, Jordi Meeus klopt Jasper Philipsen op de Champs-Élysées in machtige sprint

De laatste rit van de Tour is weer traditioneel geëindigd met een sprint. Jordi Meeus heeft de slotrit gewonnen na een millimetersprint tegen Jasper Philipsen.

Na het traditionele wandeltempo richting het lokale circuit in en rond het centrum van Parijs begon de koers echt. Tadej Pogacar stak de boel nog eens in brand met een aanval. Hij kreeg Nathan Van Hooydonck mee als anker, die niet meewerkte met de Sloveen.

Pogacar kreeg nog versterking van enkele andere renners, maar uiteindelijk werd hij weer gegrepen. De ploegen van sprinters Philipsen, Groenewegen en Welsford controleerden in het peloton.

Frederik Frison reed nog weg met de Portugees Oliveira en de Australiër Clarke, maar ook zij kregen niet veel ruimte. Maar ook zij werden weer gegrepen op twee rondes van het einde, ook andere vluchters geraakten niet meer weg.

Jasper Philipsen werd perfect gebracht door Mathieu van der Poel, maar liet zich insluiten door Dylan Groenewegen. Jordi Meeus was aan de andere kant vol aan het sprinten, Philipsen kwam nog maar na een finishfoto haalde Meeus het. Voor de jonge Belg zijn eerste zege in de Tour. Jonas Vingegaard is eindwinnaar.