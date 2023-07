GEEL VOOR KOPECKY: Belgische kampioene imponeert in eerste Tourrit met solo en slaat dubbelslag

Lotte Kopecky heeft meteen uitgepakt in de eerste etappe van de Tour de France Femmes. De Belgische kampioene pakt ook de eerste gele trui.

De Tour voor vrouwen ging dit jaar niet van start in Parijs, maar wel in Clermont-Ferrand. Er lag maar één obstakel op het parcours, de Côte de Durtol (1,7 km aan 7,1%). Op de top van de beklimming was het nog zo'n 10 kilometer.

Marlen Reusser van SD Worx bepaalde het tempo op de klim. Lotte Kopecky bleef mooi vooraan zitten en viel op zo'n halve kilometer van de kop aan. Niemand ging mee met de Belgische kampioene en ze bouwde haar voorsprong stelselmatig uit.

In de achtergrond wilde niemand echt de achtervolging inzetten en Demi Vollering stoorde goed. Niemand kwam nog terug en Kopecky pakt zo de eerste gele trui. Haar ploeggenote Lorena Wiebes werd tweede, de Nederlandse Charlotte Kool derde.

🚴🇫🇷 | Lotte Kopecky is een klasse apart! Op de Côte de Durtol slaat ze een gaatje en de voorsprong loopt veel verder uit! De eerste gele trui is voor de Belgische kampioene. En met zo'n voorsprong.. Hoe lang kan ze die vasthouden? #TDFF2023

⁣⁣

— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 23, 2023

