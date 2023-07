Jan Bakelants maakt comeback voor één dag tegen Wout van Aert en Japser Philipsen

Jan Bakelants wordt voor een dag toch nog eens wielrenner. Komende week staat hij aan de start van het na-Tourcriterium in Herentals.

Jan Bakelants nam eind vorig jaar afscheid van het profpeloton. Maar een echt afscheid kwam er niet voor Bakelants en daar wil Herentals Fietst & Feest, de organisator van na-Tourcriterium in Herentals verandering in brengen.

"Tenslotte was Jan Bakelants jarenlang een van de uithangborden van het wielrennen in Herentals en omstreken", klinkt het bij HLN. Bakelants won 10 jaar geleden ook zijn rit in de Tour en pakte toen geel. Bakelants won dat jaar toen ook het na-Tourcriterium in Herentals.

Bakelants krijgt voor het criterium een vergunning als 'renner zonder contract' en mag komende donderdag tussen de profrenners rijden. Bakelants krijgt ook nog een ereronde in een cabrio en zal ook nog gehuldigd worden voor en na de koers. Ook Wout van Aert en Jasper Philipsen zijn ook aanwezig in Herentals.