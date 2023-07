Sep Vanmarcke maakt zich weinig illusies: "Tadej Pogacar zal snel zijn keuze maken"

Tadej Pogacar is een attractieve renner die van veel uitdagingen houdt. Zo won hij al 2 keer de Tour de France en schitterde hij ook al in de voorjaarsklassiekers.

Tijdens het voorjaar was Tadej Pogacar de man. Hij won de Ruta del Sol, Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

Maar in de Tour strandde hij op een 2e plaats en zelf wil hij graag voor een 3e keer de Tour winnen. Mogelijk wordt er dan gesnoeid in het programma van Pogacar en zal hij de Ronde van Vlaanderen mogelijk niet rijden.

Sep Vanmarcke vermoedt dat dat wel eens zal gebeuren. "Het was heel mooi om hem in het voorjaar te zien schitteren en ook bijna al die koersen te zien winnen. Maar dat heeft hij afgevinkt", vertelde hij in Vive le Vélo.

"Nog 2 of 3 keer de Ronde van Vlaanderen winnen, zal minder aan zijn palmares bijdragen dan nog 1 of 2 keer de Tour. Ik denk dat hij toch wel de Tour wil winnen, want dat is het grootste in het wielrennen. Hij zal wel zijn keuze maken."