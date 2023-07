VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 21: Opnieuw Philipsen of krijgt Vinokourov een opvolger?

De renners zijn komen eindelijk in Parijs aan. Komt het tot een koninklijke sprint of houdt de vlucht toch nog eens stand?

PARCOURS

Nog 115,1 kilometer en de Tour de France 2023 zit er helemaal op. Onderweg nog één beklimming van vierde categorie, waar bergkoning Giulio Ciccone wellicht het laatste puntje zal pakken.

Na een aanloop van 63,5 kilometer rijden de renners nog acht plaatselijke ronden in Parijs, met de aankomst op de Champs-Élysées, waar er waarschijnlijk wel gesprint wordt voor de laatste etappezege.

FAVORIETEN

Maar komt het wel tot een sprint? De andere sprinters beseffen nu ook dat Jasper Philipsen quasi onklopbaar is en als er een sterke vlucht kan wegrijden in de plaatselijke ronden, dan kan het wel eens heel moeilijk worden voor Alpecin-Deceuninck.

Er zou dus opvolger voor Alexander Vinokourov in 2006 kunnen komen. Maar mocht het toch tot een sprint komen, is Jasper Philipsen uiteraard weer topfavoriet. Ook Mads Pedersen toonde zich al sterk en klopte Philipsen als enige in deze Tour.

ONZE STERREN

*** Jasper Philipsen

** Mads Pedersen, Dylan Groenewegen

* Jordi Meeus, Bryan Coquard, Sam Welsford