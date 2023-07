Tom Boonen over saga met Caleb Ewan in de Tour: "Kinderachtige streken"

Lotto Dstny stond met Victor Campenaerts op het eindpodium in Parijs. Maar er was ook het verhaal met Caleb Ewan.

Ewan sprintte in rit drie en vier nog naar een tweede en een derde plaats, maar daarna was het heel wat minder. In de dertiende rit, naar de Grand Colombier, gaf de Australiër er uiteindelijk de brui aan.

Ewan kreeg heel wat kritiek van zijn eigen ploeg Lotto Dstny en zelfs een vertrek is niet meer uitgesloten, ondanks dat hij nog een contract heeft tot eind 2024. Tom Boonen blikte er nog eens op terug.

Niet zo vanzelfsprekend

"Caleb heeft dat zeker niet uit kwade wil gedaan. De communicatie van Lotto had wel beter gekund", zei Tom Boonen bij Vive le vélo. Maar Boonen was toch ook kritisch over de houding van Ewan dat bijna de hele ploeg in zijn dienst moest rijden.

"Kinderachtige streken", noemde Boonen het. "Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Vroeger werd dat veel minder gedaan, zo met een hele ploeg bij de sprinter blijven. Meestal één of twee renners die zich opofferde om in de gruppetto het tempo te maken in de vallei."