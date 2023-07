Bezoek aan Van Aert heeft geluk gebracht: Vingegaard rekent af met andere Tour-held en heeft er in gele trui triomf bij

Jonas Vingegaard bracht pas nog een bezoekje aan Wout van Aert. Die kreeg alvast een gele trui cadeau voor zijn zoontje Jerome. De echte gele trui, die houdt maar niet op met winnen.

Na zijn tweede eindzege in de Tour de France heeft Jonas Vingegaard ook kunnen juichen in Boxmeer. In België waren alle ogen gericht op Aalst, maar ook in het Nederlandse Boxmeer ging een Na-Tourcriterium door. Uiteraard verwelkomden ze daar maar al te graag de man die Jumbo-Visma het grootst mogelijke succes schenkt.

De kers op de taart was dat Vingegaard dan ook nog eens het criterium op zijn naam schreef. De meeste tegenstand kwam van een andere Tour-held: Wout Poels. De renner van Bahrein Victorious zorgde voor de enige Nederlandse ritzege uit de voorbije Tour de France.

SPRINT MET TWEE

Vingegaard klopte Poels in Boxmeer in een sprint met twee voor de overwinning. De derde plaats ging naar Mike Teunissen, die de sprint achter de twee koplopers won.