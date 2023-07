Lotte Kopecky spreekt klare taal over waar ze nu precies op hoopt: "Het zit er zeker in"

Lotte Kopecky was nog niet van de voorste rijen weg te denken, maar er is zeker nog hoop op meer in de Tour de France Femmes. Kopecky heeft haar wensen voor de derde etappe alvast duidelijk gemaakt.

Het vrouwenpeloton trekt van Cologne-la-Rouge naar Montignac-Lascaux. "De rit is niet zo lastig als die van gisteren", vertelt Lotte Kopecky bij Belga. "De finale is vlakker. Ik hoop dat het een sprintkans wordt, en dat we voor Lorena Wiebes kunnen gaan."

De pijlsnelle Wiebes bolde in de tweede etappe ver achter de eerste groep binnen en is dus zeker nog fris. Ook het profiel op de derde Tour-dag speelt in haar voordeel. "Echt iets dat Lorena past, denk ik. Al moeten we zien hoe de koers zal verlopen."

Er zijn wel een aantal factoren om mee rekening te houden. "Of er ploegen zijn die toch willen aanvallen. Daar hangt alles vanaf: hoe de andere teams zullen koersen." En blijft Kopecky in het geel? "Het zit er zeker in om de gele trui te behouden. Al zijn we niet van plan met de ploeg de hele koers te controleren. Dat hebben we gisteren ook niet gedaan."