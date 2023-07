UCI spreekt nu dan toch een sanctie uit voor de nummer 6 uit de Tour van 2020 wegens dopinggebruik voor grote ronde

De strijd tegen dopinggebruik is een nooit ophoudend gevecht. De nummer 6 uit de Tour van 2020 is in dit kader een voorlopige schorsing opgelegd door de UCI.

Miguel Angel Lopez had dat jaar dus een mooie ereplaats beet en won ook een Tourrit. Aan het einde van 2020 verliet de Colombiaan Astana, vooraleer naar het team terug te keren in 2022. Zijn tweede passage bij de Kazachse formatie verliep allesbehalve vlekkeloos. Astana schorste hem wegens aanwijzingen van zijn betrokkenheid met de dopingarts Marcos Maynar. Door gebrek aan bewijs moest de schorsing worden opgeheven, maar renner en ploeg gingen toch uit mekaar. Lopez ging op lager niveau rijden bij Medellin. De UCI laat nu in een persbericht weten dat het nieuw bewijsmateriaal heeft. VOORLOPIGE SCHORSING Daarom is Lopez, ook wel 'Superman' genoemd, in kennis gesteld van een mogelijke antidopingovertreding voor gebruik en bezit van een verdopen substantie voorafgaand aan de Giro van 2022. Lopez is daarom voorlopig geschorst in afwachting van een definitieve beslissing.