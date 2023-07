Zure ontknoping, maar bolletjesvrouw Van de Velde onthoudt positieve: "Anders zo moeilijk en nu doe ik het in de Tour!"

Julie Van de Velde heeft de wielerharten gestolen. Ze gaat voortaan door de Tour als bolletjesvrouw, maar velen hadden haar ook de ritzege gegund.

"Het was de bedoeling om de bergtrui in de ploeg te houden", begon Van de Velde aan haar relaas van de dag bij Sporza. "Yara Kastelijn had enkele puntjes bepakt, maar ik was in het begin niet op de afspraak. Op de voorlaatste klim koos ik mijn moment. Het was niet de bedoeling om door te gaan, maar ik had een halve minuut voorsprong."

Hoe een nagenoeg succesvolle ontsnapping soms tot stand kan komen. "Ik dacht gewoon een beetje tempo te rijden, maar dan groeide de voorsprong en kon ik niet meer terug. Jammer, ik kom een paar honderd meter te kort. Ik ben wel heel tevreden over mijn wedstrijd. Ik had nooit gedacht om zo dicht te komen."

Achterom loeren deed Van de Velde niet. "Ik wist niet of ze eraan kwamen en heb alles gegeven. Meer zat er niet in." Ze mocht wel tweemaal naar het podium: vanwege de bollen én ook vanwege de prijs van de strijdlust. "Heel tof. De bolletjestrui is natuurlijk super."

De renster van Fenix-Deceuninck, in de Tour Fenix-Elegant, jaagt die wel meer na. "In andere wedstrijden is het zo moeilijk die te pakken en nu doe ik het in de Tour de France. Ongelooflijk!" Gaat ze 'm verdedigen in de lastige vierde rit? "Ik ben voluit gegaan in de laatste 30 kilometer. We zullen afwachten. Yara kan misschien terug de trui overnemen."