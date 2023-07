Lotte Kopecky behoudt het geel, maar geeft ook aan waar het fout liep

Lotte Kopecky heeft nog altijd de gele trui in de Tour de France Femmes. Al verliep niet alles volgens plan.

SD Worx zag in de 4e rit van de Tour de France Femmes een ruime kopgroep wegrijden. Ze kregen een ruime voorsprong en uiteindelijk waren er enkele aanvallen van Lotte Kopecky en Demi Vollering, maar veel leverde dat niet op.

Uiteindelijk werd Vollering 2e en liep ze wat seconden op haar concurrentes uit. Kopecky behoudt het geel. "Zolang Vollering in het klassement goed blijft staan en zelfs tijd pakt, kan het niet beter", vond Kopecky bij Sporza.

"Toen ik aanviel, was het de bedoeling dat Vollering zou volgen, maar dat is niet gelukt", ging Kopecky verder. Uiteindelijk kwam alles weer samen.

Ook bleef een vroege vluchtster weg. "We wilden het gat tussen 5 à 10 minuten houden. Zonder dat we daarvoor veel rensters moesten opofferen. Dat was dan wel weer gelukt", besloot Kopecky.