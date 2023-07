Lotte Kopecky onzeker voor de langste etappe in de Tour: "Een heel gevaarlijke dag"

Lotte Kopecky is ook aan de 4e rit in de Tour de France Femmes in het geel begonnen. Al twijfelt ze of ze die aan het einde van de rit nog zal hebben. Ze denkt dat het een rit voor de klassementsrenners zal zijn.

Sinds de 1e rit is Lotte Kopecky in het bezit van de gele trui in de Tour de France Femmes. Ook in de rit naar Rodez staat ze nog steeds aan de leiding. Ze heeft 55 seconden voorsprong op Liane Lippert en 1'05" op onder meer Demi Vollering en Annemiek van Vleuten.

De rit naar Rodez is overigens 177 km lang. Dat is een stuk langer dan klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix (allebei zo'n 160 km). "Het is een lange etappe en ze wordt bovendien naar het einde toe ook nog eens lastig", wist Kopecky aan Belga te vertellen. In de finale volgen de hellingen elkaar op.

"In de finale kan de vermoeidheid beginnen op te treden", ging Kopecky verder. "Ik weet dan ook niet of ik het geel zal behouden. Ook omdat ze werk voor de ploeg moet doen: "Vollering steunen is voor mij het belangrijkste in die rit. Het is een hele gevaarlijke dag voor de klassementsrensters. Ik denk dat er mogelijk al een verschil kan worden gemaakt."