Het is aftellen: Wout van Aert presenteert zich voor allereerste keer na geboorte Jerome, dit is het programma

Het is aftellen naar het moment waarop Wout van Aert zich na de geboorte van Jerome presenteert op de fiets en het komt steeds dichterbij. Donderdagavond in het zover.

Hetentals is de plaats van het gebeuren en dat is geen toeval. Het is immers de thuisstad van Wout van Aert. Vorig jaar lokte het liefst 40 000 supporters om Van Aert van dichtbij aan het werk te zien. Ook dit jaar zegde hij toe voor Herentals Fietst, op voorwaarde dat de bevalling van Sarah geen roet in het eten zou gooien.

Zoals bekend is hun tweede zoontje Jerome ondertussen al geboren. Zijn deelname afzeggen zou Van Aert enkel doen als de bevalling op de dag van het criterium zou plaatsvinden, of kort er voor of na. Ondertussen is Jerome Van Aert toch al een weekje oud en kan papa Wout gewoon mee koersen in Herentals.

AFSCHEID BAKELANTS

Om 17u is er al een criterium voor de dames. Vanaf 18u30 tot 19u15 worden de mannelijke deelnemers voorgesteld op de Grote Markt. Ze hebben dan een kwartiertje tijd om zich te melden op het parcours. Om 19u30 gaat het criterium van start, met naast Van Aert ook nog Philipsen, Thibau Nys en Bakelants (voor zijn afscheid) aan de start.