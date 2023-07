Het mag niet verbazen: Thomas De Gendt heeft pasklare oplossing klaar voor groot probleem uit het wielrennen

Het begon eigenlijk met een tweet van CPA-voorzitter Adam Hansen over een beeld van de Tour voor de vrouwen, waarbij een motard één van de rensters een zetje geeft om door te kunnen. "Ik geniet van het kijken naar de Tour de France Femmes, maar in welke wereld is het toegestaan dat een motard een renster opzij duwt?"

"Als je niet veilig kunt passeren, passeer dan niet", vervolgt Hansen zijn betoog. "Er is een betere opvoeding nodig voor sommige van onze motorrijders." Zijn vroegere ploegmaat Thomas De Gendt lanceerde meteen een ideetje: "Misschien moeten we eens nadenken over 'no pass zones'."

Maybe it’s an idea to think about “no pass zones”. If the organisers know a climb or road is to narrow to pass safely then that road is marked red on the map and no vehicle can pass. Mark the beginning and end with a sign.