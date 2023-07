Jonas Vingegaard kan met zijn uitleg zeker niet iedereen overtuigen: "Hallucinante Tour Van Aert heeft hem gekweld"

Jonas Vingegaard moest het in Parijs zonder Wout van Aert stellen, maar haalde zijn tweede Tourzege wel degelijk binnen. Dat wordt niet overal op gejuich onthaald.

Door het opnieuw winnen van de Tour kreeg Vingegaard vragen over doping. De Deen ging daar heel erg begripvol mee om, wel benadrukkend dat hij nog nooit verboden middelen nam. Philippe Bordas, voormalig columnist van L'Équipe, zegt in een interview met het Zwitserse Le Temps niet overtuigd te zijn.

Bordas verwijst hiervoor naar het feit dat Vingegaard tijdens zijn jeugd niet bekend stond als een nieuw wonderkind. Hoewel ze zelf het tegendeel onderstrepen, beweert Bordas ook dat er iets scheef zit tussen Vingegaard en Van Aert. "Wout van Aert was vorig jaar auteur van een hallucinante Tour", merkt de Fransman op.

GEEN LIMIET

"Met zijn lichaam van een rouleur-sprinter oversteeg hij zichzelf ruim in de bergen. Dat heeft de gele trui gekweld, hoewel Van Aert een ploegmaat is van Vingegaard. Die voelde zich overtroffen, hij die anderen steeds voorbijsteekt", denkt Bordas. "Er zit geen limiet meer aan die 'superkracht'. Het is een stormloop", blijft hij wantrouwig.