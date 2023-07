🎥 Opnieuw misrekent het peloton zich: Movistar profiteert, Lotte Kopecky baalt, maar blijft leider

Emma Norsgaard heeft de 6e etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. Ze zat mee in de vroege vlucht en kon zo het peloton te verrassen. Lotte Kopecky blijft leidster.

Een dag voor de Pyreneeënrit was er nog een vlakke rit naar Blagnac voorzien. De 6e rit ging vooral over vlakke wegen en de rensters legden tussen Albi en Blagnac 122 km af.

Redelijk snel na de start probeerde een duo weg te rijden, maar ze kregen niet meer dan 30 seconden voorsprong. Daarna trok Agnieszka Skalniak-Sojka in de aanval. Het duo Emma Norsgaard en Sandra Alonso trok in de tegenaanval.

Het peloton liet begaan en het duo haalde Skalniak-Sojka bij. Ze kregen meer dan 2 minuten voorsprong van het peloton. In dat peloton ging het op de hellingen te snel voor enkele rensters. Onder meer topfavoriete Charlotte Kool moest lossen en volgde op een bepaald moment een halve minuut. In het peloton zakte het tempo weer wat en Kool kon weer aansluiten.

In het peloton werkten de teams goed samen en in de slotkilometers kregen ze het koptrio in het vizier. Norsgaard schudde nog eens aan de boom en enkel Skalniak-Sojka kon nog volgen. Alonso werd weer gegrepen.

In de slotkilometer was er bij een S-bocht aan tramsporen een valpartij in het peloton. Zo was de voorbereiding verstoord. Norsgaard maakte er een lange sprint van en kon het sprintende peloton nog net voorblijven. Kool won het sprintje in het peloton, voor een gefrustreerde Lotte Kopecky en Marianne Vos. Kopecky verstevigde dankzij de bonificatieseconden haar leiderstrui.