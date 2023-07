Tadej Pogacar neemt belangrijke beslissing na de Tour: "De beste keuze"

Tadej Pogacar heeft een pauze ingelast. Hij wil na de Tour eerst herstellen en past daardoor voor het EK klimtijdrijden.

Na de Tour de France ging Tadej Pogacar normaal het na-Tourcriterium van Aalst rijden, maar daar paste hij voor. Ook was hij voor het EK klimtijdrijden op de St. Gotthardpas voorzien, maar UAE bevestigde dat hij ook daar niet in actie zal komen. Felix Grossschartner vervangt hem.

"Na de Tour hebben we besloten om een pauze in te lassen. Het is de beste keuze", reageerde Pogacar via de teamkanalen. "Daarom zal ik dat EK niet rijden." Ook wenste Pogacar zijn ploegmaat veel succes voor dat EK: "Hij is een van de favorieten."

Wanneer Pogacar terug in actie zal komen, is nog niet geweten. Ook zijn deelname aan het WK is nog niet bevestigd. "Momenteel ligt de focus op rust nemen", besloot hij.