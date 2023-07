Discussie over Wout van Aert en Jumbo-Visma nu nog een keertje opgevoerd over Lotte Kopecky en SD Worx

Al elke dag in het geel en en ritzege achter haar naam. En toch zou er voor Kopecky, zoals bij Van Aert, nog zoveel meer inzitten in de Tour moest zij dé uit te spelen pion zijn.

Al verschillende keren miskeek het peloton zich in de Tour de France Femmes op de vlucht van de dag. SD Worx wil in de op papier vlakke ritten geen verantwoordelijkheid nemen omdat het met een klassementsrenster zich. Dat heeft Kopecky al menig sprintkans op een ritzege ontnomen.

In Sporza Tour wordt de vraag gesteld of de gele trui bij SD Worx nog wel op haar plek zit. Het is een discussie die doet denken aan de Tour bij de mannen. Toen Vingegaard zich niet inspande om Van Aert aan een ritzege te helpen, werd over Van Aert en Jumbo-Visma hetzelfde geopperd. Maar aan het eind van de rit won Vingegaard wel de Tour.

© photonews

Er zit nog genoeg volk bij SD Worx om het werk op te knappen, stelt Ine Beyen. "We vragen ook niet aan Vollering om die achtervolging in te zetten, hé. We vragen het aan de andere 5 rensters die daar nog zitten. Die zijn daar perfect toe in staat. Maar ze doen het niet."

De ex-renster vraagt zich of die ploeg zo veel gaat kunnen doen voor Vollering in de bergrit. "Ze kunnen ze hoogstens afzetten aan de voet van de Col d'Aspin." Lotte Kopecky zou alleszins niet van plan zijn om het team te verlaten. "Ik heb het haar al gevraagd en zelf zegt ze heel gelukkig te zijn bij SD Worx."