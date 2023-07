Ine Beyen zet de dromers met de voetjes op de grond: "Wout van Aert heeft ook al ritzege behaald op Ventoux, maar..."

Ine Beyen laat er geen twijfel over bestaan. Ondanks de vergelijkingen met Wout van Aert en de huidige situatie in de Tour de France Femmes zit er geen Tourzege in voor Lotte Kopecky.

Ook niemand in het wielerwereldje die daar vanuit gaat, maar een leek zou er anders naar kunnen kijken. Ten slotte heeft Kopecky een voorsprong van 53 seconden op haar eerste achtervolgster in het klassement, met slechts 112 kilometer te rijden. Daar worden er dan nog 22 van op de tijdritfiets afgewerkt.

En Kopecky is vijfvoudig Belgisch kampioen tijdrijden en wordt de Van Aert van het vrouwenwielrennen genoemd. Als er één ding in is waar ze in verschillen, dan is het wel het klimwerk. "29 kilometer klimmen: dat is haar dada niet", maakt analiste Ine Beyen duidelijk bij Sporza.

29 kilometer klimmen is Kopecky haar dada niet

"Dat is veel meer op het lijf geschreven van rensters als Moolman, Vollering en Van Vleuten", ziet ze andere kandidaten voor de eindzege. "Pas op, Wout van Aert heeft ook al een ritzege behaald op de Mont Ventoux, maar om nu te zeggen dat Kopecky nog in het geel zal zitten..."

Neen, zover wil Beyen duidelijk niet gaan. "Ze heeft zich hier ook niet op toegelegd - dat is toch een belangrijke nuance. Kopecky is niet op hoogstestage geweest, maar bereidde zich voor op onze vlakke wegen met het WK in Glasgow in het achterhoofd."