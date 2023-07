Wilfried Peeters legt precies uit waarom Remco Evenepoel het anders zal moeten aanpakken

Wilfried Peeters heeft al vaker aan de zijde van Remco Evenepoel gestaan bij het winnen van een klassieker. Dat hopen ze op deze zaterdag nog eens fijntjes over te doen in de Clasica San Sebastian.

Er is alvast reden voor optimisme in het kamp van Soudal Quick-Step. "Remco heeft een goed gevoel, vrijdag hebben we de finale nog verkend", zegt Wilfried Peeters aan Sporza. "Hij kent deze wedstrijd, want heeft hier al 2 keer gewonnen, maar de finale is toch wat anders dan vorig jaar, eerder zoals die van 2 jaar geleden."

Dat heeft wel een gevolg op strategisch vlak. "Hij moet het dus tactisch anders aanpakken dan vorig jaar." Zijn tegenstanders komen vooral uit de Tour. "Het is een harde Tour geweest, dus ik denk dat sommige Tourrenners vermoeid aan de start zullen staan. Dat is misschien een voordeel."

Remco is de eerste koersen na een hoogtestage altijd goed

Over de conditie van Evenepoel zelf maken ze zich bij de Wolfpack geen zorgen, ook al dateert zijn laatste koers al van een maand geleden op het BK. "Remco is de eerste koersen na een hoogtestage altijd goed."