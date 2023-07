Medevluchter Pello Bilbao zwaait met lof voor winnaar Remco Evenepoel na Clasica San Sebastian

Pello Bilbao was de enige die Remco Evenepoel nog kon volgen op de laatste beklimming. Maar toch was de Bask tevreden met een tweede plaats in zijn thuiskoers.

Amper 6 dagen nadat Bilbao zesde werd in de Tour, stond hij in San Sebastian alweer aan de start voor de Baskische eendagsklassieker. Die hardheid uit de Tour hielp hem om wereldkampioen Remco Evenepoel te volgen.

De Bask verwachtte een vroege aanval van Evenepoel en op 70 kilometer van de meet was het al zover. "We weten dat Remco graag vroeg aanvalt, dus daar waren we ook op voorbereid. Op de Erlaitz ging hij al, waarna een klein groepje vormde. De samenwerking verliep goed en Remco gaf alles."

Op de laatste klim probeerde Bilbao nog, maar hij voelde al snel dat Evenepoel te sterk was. "Ik probeerde het ritme wat te veranderen op de slotklim, maar Remco had meer energie over in zijn benen. Dat voelde ik al op de momenten dat hij op kop reed in de laatste kilometers, dus het was voor mij niet mogelijk om hem te kloppen."