Dit verdiende Lotte Kopecky aan haar fantastische Tour de France, peulschil ten opzichte van Vingegaard en Pogacar

Lotte Kopecky beleefde een droomweek in de Tour de France Femmes en dat levert haar ook wel wat op. Maar in vergelijking met de mannen is het wel een peulschil.

Voor haar tweede plaats in het eindklassement krijgt Lotte Kopecky een mooie som van zo'n 25.000 euro, haar ploeggenote Demi Vollering krijgt het dubbele voor de eindwinst (50.000 euro). Het verschil met de mannen blijft wel gigantisch. Tourwinnaar Jonas Vingegaard kreeg 500.000 euro voor zijn eindzege, nummer twee Tadej Pogacar kreeg nog 200.000 euro en nummer drie Adam Yates nog 100.000 euro. Daarnaast blonk Kopecky nog uit met een ritzege, 6 dagen in het geel, 7 dagen het groen, pakte ze de groene trui en won ze met SD Worx ook het ploegenklassement. In totaal mag Kopecky zo 40.438 euro meenemen naar huis. Demi Vollering neemt 61.630 euro mee naar Nederland.