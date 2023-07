Lance Armstrong vergelijkt Lotte Kopecky met Sean Kelly: "Maar dit is de Tour"

Ook Lance Armstrong heeft met veel bewondering zitten kijken naar de prestaties van Lotte Kopecky in de Tour. Hij maakt de vergelijking met Sean Kelly.

Lance Armstrong volgde met zijn podcast The Move ook de Tour de France Femmes. En ook hij was onder de indruk van Lotte Kopecky. Hij ziet gelijkenissen met de Ierse legende Sean Kelly.

"Op zijn hoogtepunt kon hij zowel de Vuelta als het puntenklassement winnen, maar dat is nog iets anders dan de Tour. Het toont alleen maar hoe straf Kopecky is. Wat een prestatie. Zo badass."

"Ik hoorde de vrouw die achter haar zat op de motor tijdens de tijdrit op tv ook zeggen dat het een streling voor het oog was om Kopecky bezig te zien. Ze reed zo goed, nam elke bocht perfect. Wat was ze ongelooflijk sterk, zeg."

Emotionele Kopecky

De ex-Amerikaanse renster Alison Tetrick zag ook een andere Kopecky. "Normaal is ze niet de vrouw van de vele woorden of de grote emoties, maar nu zag ik haar toch huilend in de armen van haar familie vallen en ze knuffelde lang met Vollering. Echt heel mooi om te zien wat het voor haar betekende."