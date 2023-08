🎥 Pijnlijk! Renner sprint voor de zege in de Tour de l'Ain en komt zwaar ten val

De 2e rit in de Tour de l'Ain is met een zware valpartij geëindigd. Michael Storer sprintte voor de zege, maar kwam op de streep ten val.

In de Tour de l'Ain stond er op de 2e dag een bergrit op het programma. De aankomst lag na 124 km in Lagnieu en na de afdaling van de Col de Portes.

Er ontstond een kopgroep, maar het was een glad wegdek in de Ain. Eerst viel Hugh Carthy en zo konden Michael Storer en Jefferson Cepeda naar de finish stormen. Daar haakten ze in elkaar en Storer viel. Cepeda won en boekte zijn 1e profzege uit zijn carrière.

🚴🇫🇷 | Wat een finish! Sprint-à-deux, sturen in elkaar, valpartij over de streep voor Storer. En dan wint Cepeda ook nog eens! 😱😱 #TourdelAin #TDA2023



Na 2 dagen was draagt Cepeda ook de leiderstrui in de Ain. Woensdag is er de slotdag met een zware bergrit naar Lelex Mont-Jura.