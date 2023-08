Door dezelfde val als die van Remco Evenepoel: rappe man van Belgische WorldTour-ploeg moet het WK vergeten

Girmay was er dan ook erger aan toe dan Evenepoel. Terwijl laatstgenoemde de wedstrijd zelfs nog won, zou de Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty de eendagskoers niet uitrijden. Onderzoek in het ziekenhuis bracht gelukkig geen breuken aan het licht.

Aan de valpartij aan meer dan 60 kilometer per uur heeft de ex-winnaar van Gent-Wevelgem wel kneuzingen en pijn aan de heup overgehouden. Dat houdt hem weg van het WK, kondigt zijn Belgische ploeg aan. Girmay reageert ook zelf: "Ik ben uiteraard zeer teleurgesteld om forfait te geven voor dit WK".

Biniam Girmay withdraws from the World Championships in Glasgow.



Following a bad crash at 60 km/h in Clásica San Sebastián, he suffers from contusions and pain in the hip, preventing him from defending his chances on Sunday.



