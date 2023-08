Hoe Evenepoel, Van Aert & co op hun weken worden bediend: Belgian Cycling laat niets aan het toeval over

Voor onze toppers als Evenepoel en Van Aert enkel het beste, denken ze bij Belgian Cycling. In elk geval zullen ze in het hotel waar de Belgische ploeg gaat verblijven niets tekort komen.

Verschillende Vlaamse media hebben er melding van gemaakt dat de WK-wegploeg van Belgian Cycling in het Double Tree Dunblane gaat verblijven. In de buurt liggen verschillende fietsroutes en het is ook niet ver van Stirling, de stad waar de WK-tijdrit start en finisht.

Voorts staat het Double Tree Dunblane erom bekend dat het een hotel is ingericht in Victoriaanse stijl, op een terreiin van 4 hectare. Het heeft een recreatiecentrum, een stijlvol restaurant en een ontspanningsruimte, die uitgerust is met een volledige fitnessruimte en een stoombad, buffelbad en sauna.

OASE VAN RUST

Het bevindt zich op het platteland en dat moet de renners een oase van rust bezorgen tijdens wat sowieso een stressvolle bedoening zal zijn. Voor de meest luxueuze kamers in het hotel betaal je al snel meer dan 350 euro per overnachting. Evenepoel, Van Aert & co zullen zeker helemaal uitgerust zijn om op het WK te kunnen knallen.