Soudal Quick-Step verliest renner die vorig jaar nog Baloise Belgium Tour won na echte thriller

Er gaat nog wel wat bewegen bij Soudal Quick-Step. Zo trekt de renner die de Baloise Belgium Tour vorig jaar won aan het eind van 2023 de poort achter zich dicht bij de Wolfpack.

Mauro Schmid ging in 2022 voor Quick-Step koersen na een woelig financieel avontuur bij Qhubeka. De Zwitser kende een prima eerste seizoen bij de ploeg van Patrick Lefevere. Schmid reed een sterke Giro, met onder meer een tweede plek in de negentiende rit. Minder dan een maand later pakte hij de eindzege in de Baloiise Belgium Tour.

Dat was een echte thriller, want Schmid en Tim Wellens eindigden in dezelfde tijd. Later dat jaar hielp de inmiddels 23-jarige renner Zwitserland nog aan de wereldtitel in het Mixed Relay. In 2023 was Schmid dan weer de beste in de rittenkoers Coppi e Bartali.

LANGETERMIJNPROJECT

Tot een verlengde overeenkomst bij Quick-Step komt het niet. Schmid heeft een contract bij Jayco AlUla getekend voor drie seizoenen. "Mauro is een winnaar. We zien Mauro als een langetermijnproject. Hij zal zeker één van de kopmannen zijn", zegt teammanger Brent Copeland over de renner die hij vanaf 2024 mag verwelkomen.