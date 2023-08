Ex-renster haalt uit naar SD Worx: "Regels zijn regels. Zelfs voor SD Worx"

Bij de vrouwen domineert SD Worx. Al kan dat door niet iedereen geapprecieerd worden. Zo heeft Ashleigh Moolman die in het verleden nog voor het team reed, kritiek op het team geuit.

Ook in de voorbije Tour de France Femmes was er totale dominantie van SD Worx. Ze wonnen 4 van de 8 ritten en bezetten met Demi Vollering en Lotte Kopecky de top 2. Daarnaast pakte Kopecky ook de groene trui mee naar huis. In totaal zit SD Worx dit seizoen al aan 53 overwinningen.

Tot vorig seizoen reed Ashleigh Moolman nog voor SD Worx. Ze was er in 2021 en 2022 actief. Tegenwoordig rijdt ze voor AG Insurance-Soudal Quick-Step.

"Ik moet eerlijk zijn, want ik maakte zelf deel uit van het team en zag hen ook als buitenstaander. Er zit een redelijke arrogantie in het team", stelde Moolman bij de podcast Radio Cycling. "Als je zo arrogant bent, gunt niemand je iets en moet je overal voor werken."

Daarmee refereerde Moolman naar het incident tijdens de Tour, waarbij Vollering vanwege stayeren een tijdstraf kreeg en ploegleider Danny Stam werd uitgesloten. "Regels zijn regels en niemand kan daar tegenop. Zelfs SD Worx niet", aldus Moolman. "Tijdstraffen zijn leuk, maar als iemand ze verdient, moet je ze geven."