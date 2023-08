"Het is respectloos tegenover Remco Evenepoel"

België gaat met 3 kopmannen naar het WK in Glasgow dat is één meer dan vorig jaar. En dat zorgt voor de nodige verschuivingen qua rolverdeling. Zo zal Wout Van Aert wellicht een wat aanvallendere rol krijgen.

Vorig jaar waren Remco Evenepoel en Wout Van Aert in Wollongong de kopmannen binnen de Belgische WK-selectie. Een jaar later zijn ze opnieuw de kopmannen in Glasgow. Al is er dit jaar nog een 3e kopman: Jasper Philipsen.

Zo trekt België met 2 renners die een sprint kunnen rijden. Philipsen pakte in de afgelopen Tour de France de groene trui en Van Aert deed dat een jaar eerder. Zo zal Van Aert wellicht een wat aanvallendere rol dan in Wollongong krijgen.

"En dat strookt niet", vindt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. "Van Aert valt tussen wal en schip en moet de koers nu vroeger openbreken. En dat vind ik dan weer respectloos tegenover Remco Evenepoel. Hij is nog altijd de uittredende wereldkampioen."

Volgens Bakelants heeft Evenepoel het recht om zelf te bepalen waar hij gaat. "Hij is niet meer de renner waartegen je zegt wat zijn zone is. Als hij pas in de slotronde wil gaan, dan heeft niemand daar iets tegen te zeggen", besloot Bakelants.