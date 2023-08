Remco Evenepoel stelt zich vragen bij WK-parcours én spreekt zich uit over mogelijke nieuwe solo

Samen met de andere Belgen verkende Remco Evenepoel het WK-parcours en ook hij stelt zich vragen over enkele passages. En hij had het ook nog over een mogelijke nieuwe solo.

Na opmerkingen van Van Aert en Benoot op het WK-parcours heeft ook Evenepoel zijn bedenkingen. Hij noemde het parcours op de persconferentie van de Belgen een beetje Formule 1-achtig en hij vindt ook niet zo gemakkelijk als door sommigen wordt beweerd. "Ik stel mij wel enkele vragen over sommige passages. De dranghekkens mochten soms wat meer op de borduur staan", citeerde HLN Evenepoel over het lokale circuit in het stadscentrum van Glasgow. Ploegmaten belangrijk in finale Vorig jaar reed Evenepoel al vroeg weg en reed hij zo'n 70 kilometer in de aanval, waarvan de laatste 30 kilometer nog alleen. Evenepoel ziet een solo ook dit jaar wel zitten. "Waarom niet, een solo is mogelijk op alle parcoursen." "Ik zal misschien geviseerd worden, dus zullen mijn twee mede-kompanen belangrijk zijn. Dat we drie troeven hebben, is daarin heel belangrijk. Wout reed een heel goed seizoen en Jasper won 1000 etappes in de Tour. Ik zou niet graag tegen de Belgen rijden", lachte Evenepoel nog.