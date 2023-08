Tiesj Benoot waarschuwt voor belangrijk nadeel op "minst mooie WK-parcours sinds ik prof ben"

Tiesj Benoot is zondag een van de kompanen van de Belgische kopmannen op het WK in Glasgow. Ook hij is niet echt te spreken over het WK-parcours.

Het WK-parcours in Glasgow valt niet bij iedereen in de smaak, met zijn 42 bochten op het lokale rondje van zo'n 14 kilometer. Wout van Aert noemde het onder meer al een "belachelijk parcours." De Belgische selectie verkende vrijdagochtend het parcours al eens, met onder de steile Montrose Street. En ook Tiesj Benoot was niet echt fan van het parcours, zei hij op de persconferentie van de Belgische selectie. "Dit is het minst mooie WK-parcours dat ik al gezien heb sinds ik prof ben. Maar het is heel technisch en dat maakt het bijzonder", zei Benoot. En hij ziet nog een belangrijk nadeel van het parcours. "Het is wel zonde dat de impact bij pech nog veel groter wordt." Het parcours lijkt in zekere zin op dat van een criterium. "Heel veel bochten op een kort rondje. Op tv gaat het een mooie koers zijn. Voor ons zes een half uur met erg veel stress", zei Benoot nog.