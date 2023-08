De WK-deelnemers op een rijtje: dit zijn de belangrijkste tegenstanders van Wout Van Aert en co in Glasgow

Zondag is het zover en dan rijden de mannen bij de elite hun WK in Glasgow. De Belgen behoren tot de topfavorieten, maar wie zijn de belangrijkste tegenstanders van hen?

Denemarken rekent Kasper Asgreen en Mads Pedersen. Daarnaast is er ook Sören Kragh Andersen. Bij de Fransen zijn er Christophe Laporte en Julian Alaphilippe. En ook is het opletten voor Benoît Cosnefroy.

Bij Slovenië is er dan weer één absolute kopman en dat is Tadej Pogacar. Tussen de Nederlanders is het vooral dan uitkijken naar Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel.

De Italianen rekenen vooral op Alberto Bettiol en ook Matteo Trentin is een gevaarlijke klant. Hij won in 2018 het EK in Glasgow. Bij Australië zijn Kaden Groves en Michael Matthews de gevaarlijkste klanten.

Fernando Gaviria is dan weer de gevaarlijkste klant bij de Colombianen. Bij de Verenigde Staten zal het vooral van Neilson Powless moeten komen. Bij de Zwitsers zal vooral Marc Hirschi in het oog moeten gehouden worden.

Bij de Duitsers is het uitkijken naar Nico Denz en Nils Politt. De Ieren pakken dan weer met Ben Healy uit. Alexey Lutsenko is dan weer de vooruitgeschoven man bij Kazachstan. Ten slotte is ook de Pool Michal Kwiatkowski een gevaarlijke klant.