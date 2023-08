Jasper Philipsen is duidelijk over zijn WK-kansen: "Maar het is geen garantie"

Jasper Philipsen is een van de Belgische kopmannen op het WK in Glasgow. Op de persconferentie voor het WK sprak hij over zijn eigen kansen.

Wellicht zal Jasper Philipsen vooral de rol krijgen om op het WK te volgen. Als er dan om de wereldtitel moet gesprint worden, zal hij wellicht sprinten. Vooraf werd er hier en daar geopperd dat Philipsen in een ontsnapping kan meeschuiven. Op de persconferentie voor het WK sprak hij dat tegen. "Ik zal vooral proberen te volgen", klonk het. Philipsen verwacht een open WK: "Er zal maximaal 20 tot 30 renners vooraan rijden. En om er dan nog bij te zijn, moet ik eerst een goede dag hebben. Zo is er een extra optie voor de ploeg en het verdeelt ook de druk binnen de ploeg." Over zijn eigen kansen was Philipsen duidelijk. "Sprinten zal voor mij waarschijnlijk de enige kans op succes zijn. Het is geen garantie, maar we moeten de optie openhouden", besloot hij.