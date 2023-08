Jasper Stuyven krijgt een specifieke rol voor het WK: "Samen met Tiesj Benoot wordt er beslist"

Jasper Stuyven zal op het WK de rol van wegkapitein krijgen. Samen met Tiesj Benoot zal hij de beslissingen nemen.

België trekt met 3 kopmannen naar het WK. Wout Van Aert, Remco Evenepoel en Jasper Philipsen moeten België een nieuwe wereldtitel bezorgen.

Daarnaast is er ook de rol van wegkapitein. Jasper Stuyven en Tiesj Benoot zullen die rol vervullen. "Samen houden we goed in het oog wat er gebeurt", vertelde Stuyven aan Sporza. "En als er van het plan moet afgeweken worden, dan nemen wij de beslissing."

Stuyven benadrukte ook nog eens dat de ploeg samenhangt. "Er is eendracht in de ploeg en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Ook hoeft er niet negatief over gedaan worden en in elk scenario hebben we iemand die kan winnen", besloot hij.