Mathieu van der Poel komt nog eens terug op de ongelukkige uitspraak van Jasper Philipsen: "De eeuwige discussie"

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel zijn goede ploegmaats, maar op het WK in Glasgow rijden ze voor een ander team. Philipsen deed een ongelukkige uitspraak tijdens de Tour de France. Al werd dat mogelijk probleem snel in de kiem gesmoord.

Tijdens de Tour de France deed Jasper Philipsen een ongelukkige uitspraak. Hij zou zijn ploegmaat Mathieu van der Poel nooit iets in de weg leggen en nooit achter hem rijden. Ook niet met de nationale ploegen.

Dat zorgde voor een kleine rel, maar bondscoach Sven Vanthourenhout loste dat op en sprak met Philipsen. Zo werden die uitspraken geen probleem binnen de Belgische ploeg.

Van der Poel kwam bij In de Leiderstrui op die uitspraken terug: "Het is typisch Philipsen dat hij gewoon zegt wat hij denkt. In België is dat niet zo vaak en dan word je erop afgerekend. Het is ook gewoon de eeuwige discussie over de landenploegen tegenover de merkenploegen."

En wat als Philipsen toch effectief achter van der Poel zou rijden? "Dan zitten ze in een situatie dat ze al iets fout hebben gedaan. Ik denk dus niet dat het tot zo'n situatie zal komen", aldus van der Poel.

"Dat geldt voor ons overigens ook zo. Normaal gesproken gaat die situatie zich bij ons niet voor doen. Ik rijd gewoon mijn eigen koers en dat is gewoon om te winnen. En ik denk dat Philipsen dat ook wel begrijpt", besloot van der Poel.