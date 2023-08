Medaillewinnares tipt de Belgen voor zondag: "Eerst had ik het me zo niet ingebeeld"

Het is heel de tijd draaien en keren op het WK in Glasgow. Positioneren wordt dan belangrijk. Dat is bij de juniorenwedstrijd bij de meisjes gebleken.

Bij de junioren meisjes lag de koers nooit stil. Er waren de hele tijd aanvallen en alles lag aan het einde van de race uit elkaar. Fleur Moors reed de hele wedstrijd attent vooraan en bekroonde dat met een bronzen medaille voor België.

"De bondscoach had dat ons een dag eerder nog eens gezegd", vertelde Moors aan Sporza. "Ik had het me eerst niet zo ingebeeld, maar het was toch belangrijk. Achteraan was het veel zwaarder, want dan hang je de hele tijd aan de rekker. Ik heb dan geprobeerd om vooraan te koersen en dat is goed gelukt."

Zo weten de andere Belgen wat hen te doen staan: vooraan rijden of het wordt een zeer zware dag. Extra zwaar wordt het door de regen, want ze voorspellen een kans op buien. Ook wordt het dan extra glad, met mogelijke valpartijen tot gevolg. Ook dat was bij de juniores te zien.