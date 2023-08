Moet Jasper Philipsen of Wout Van Aert voor de wereldtitel spurten? Jan Bakelants heeft een opvallende mening

De Belgen hebben heel wat scenario's om in Glasgow wereldkampioen te worden. Zo kunnen ze onder meer ook op een sprint rekenen en daar heeft Jan Bakelants een opvallende mening over.

Als we in Glasgow aan het einde met een grote groep naar de streep gaan en Jasper Philipsen en Wout Van Aert zijn er nog bij, dan zal het gevoel op dat moment beslissen. Vooraf gaven ze allebei al aan dat ze in die situatie eerlijk tegenover elkaar zullen zijn.

Zo zal de ene dan de spurt voor de andere aantrekken. Zo zal Philipsen of Van Aert ook nog eens een stevige lead-out voor zich krijgen.

Jan Bakelants heeft een andere visie over die situatie. "Ze mogen elk hun sprint rijden", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Je kan hen allebei niet vragen om voor de andere de lead-out te zijn."