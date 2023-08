🎥 Wat een wereldkampioen! Grandioze Mathieu van der Poel kroont zich voor het eerst tot wereldkampioen na een zinderende wedstrijd

Mathieu van der Poel is de nieuwe wereldkampioen op de weg. Na een zinderende en harde wedstrijd pakte hij met een solo van zo'n 22 km uit.

Het WK in Glasgow begon met een valse noot. 4 activisten protesteerden tegen petrochemiereus INEOS en hadden zich aan het asfalt vastgeplakt. De wedstrijd lag zo ruim 45 minuten stil.

Na het oponthoud kregen de 9 koplopers hun voorsprong terug, maar in het peloton zaten ze niet stil. Het tempo ging de hoogte in en vanaf dan lag de koers niet meer stil.

In de 1e ronden op het plaatselijke circuit trokken de Denen stevig door. De Belgen zaten attent mee voorin en nadien waren er verschillende speldenprikken. Verschillende favorieten en outsiders moesten de rol lossen. Onder meer Kasper Asgreen, Christophe Laporte (na materiaalpech) en Jasper Philipsen moesten de rol lossen. Matteo Trentin viel letterlijk weg.

© photonews

Het was een lange finale, maar op zo'n 55 km van de streep werd die definitief door Alberto Bettiol geopend. Het leek erop dat hij eerst andere renners wou meekrijgen, maar zette dan toch alleen door.

Achter de Italiaan ontstond een achtervolgende groep. Tiesj Benoot bepaalde het tempo. In zijn wiel zaten Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Mads Pedersen. Achter hen viel Jonathan Narvaez. Daardoor ontstond een breuk en was dat vijftal weg. Na zijn werk werd Benoot eruit gereden. Bettiol, van der Poel, Van Aert, Pogacar of Pedersen zal wereldkampioen worden.

Ondertussen moest Remco Evenepoel de rol lossen. Hij had al de hele wedstrijd moeite om te volgen en toen het begon te regenen, ging het licht helemaal uit.

© photonews

Geleidelijk liep het kwartet op Bettiol in. In de voorlaatste ronde ging Bettiol op een van de hellingen ingelopen worden, maar net daarvoor plaatste van der Poel een stevige versnelling en reed met een ruk een voorsprong op de anderen bij elkaar. Bettiol kon Van Aert, Pedersen en Pogacar niet meer volgen.

Van der Poel reed meteen een halve minuut bij elkaar, maar in een bocht schoof hij onderuit. Hij kon verder en stoomde door. Zo werd hij de 1e Nederlandse wereldkampioen sinds Joop Zoetemelk in 1985. Hij won met zo'n 2 minuten voorsprong voor Van Aert en Pogacar. Pedersen werd 4e. Jasper Stuyven 6e en Tiesj Benoot 9e.

🚴🌈 | 38 jaar moesten we wachten, maar hij heeft 'm! Mathieu van der Poel is met kapotte schoen de eerste Nederlandse WERELDKAMPIOEN sinds Zoetemelk! 🥇🇳🇱 #GlasgowScotland2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ORTdRK6sXJ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 6, 2023

🚴🌈 | Valpartij Van der Poel! Opstaan en doorgaan! Hoe is het met zijn schoen?! 💥💥 #GlasgowScotland2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/5PaKfcxJR7 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 6, 2023