Franse outsider Julian Alaphilippe heeft duidelijke mening over de Belgische ploeg op het WK

Naast de Belgen staan er nog enkele andere sterke ploegen aan de start. Onder meer Frankrijk met Julian Alaphilippe.

In de Tour zagen we Julian Alaphilippe niet al te veel, maar met de Fransman moet er altijd rekening gehouden worden op een WK. Maar Frankrijk heeft met Christophe Laporte nog een sterke man.

"Ik ben niet dé kopman van de Fransen, we hebben meerdere kopmannen", zei Alaphilippe voor de start bij Sporza. Over het parcours was de Fransman opvallend positief. "Ik houd er wel van. Het is uitdagend, moeilijk, technisch, je moet altijd vooraan zitten."

Belgen niet alleen favoriet

Net als vele anderen zag Alaphilippe dat het zaterdag bij de junioren moeilijk was om een gat dicht te rijden, dus de Fransman verwacht dat er heel wat renners zullen proberen in de aanval te gaan.

Wordt er dan vooral naar de Belgen gekeken om de gaten dicht te rijden, zijn zij de favorieten? "Neen, waarom? Er zijn meerdere sterke ploegen", was Alaphilippe nog duidelijk.